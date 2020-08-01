時代力量黨主席、前立委徐永明，與現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇被控涉嫌收受賄賂，檢調7月31日兵分多路搜索約談，引發外界關注。其中，徐永明也被網友發現，他在2018年時，曾與其他時代力量成員召開記者會，主張當選人若涉嫌貪汙犯罪，推薦的政黨應該連帶處分。未料，他卻爆發收賄風波，不少網友也紛紛留言表示，「臉好腫」、「錢伯真偉大能使鬼推磨」。

在2018年時，時任立委的徐永明與黃國昌曾一起召開記者會，並主張「當選人貪污犯罪 推薦政黨連帶處罰」的理念。而如今爆發收賄風波後，也顯得格外諷刺。宅神朱學恒也在臉書轉貼網友傳給他當時的記者會畫面，他則是表示「本來想說些甚麼，想想還是算了」。

而當時的畫面曝光後，也引起許多網友討論，不少人都認為「真是夠丟臉的」、「一個人害全黨?」、「台灣的可悲，就是永遠雙標」、「尷尬了」、「一切盡在不言中」、「沒事找事，只是單純借貸而已。像極了愛情」、「台灣的貪污，從里長到總統，只差在還沒被發現或要不要辦而已」。

另外，針對此風波，時代力量今晚召開臨時決策委員會後，會中決議即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑之職務，並推選邱顯智委員為代理黨主席，同時撤換原擔任紀律委員之副秘書長林鈺傑，並請其到場說明。

時代力量指出，依黨內程序將全案送交紀律委員會，並依紀律規章處置，儘速展開調查處理。

(中時新聞網)