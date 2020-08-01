除了疑似悄悄開設抖音帳號，張耀揚還被網友直擊在大陸用餐照，大讚他態度親民又和善。(取自微博)

港星張耀揚當年憑著在電影《古惑仔》系列扮演烏鴉、東星耀揚等大反派走紅，並在2014年拍完電影《大話天仙》後，默默改行從商，移居澳門投資賭場生意。如今57歲的耀揚哥更被發現疑似悄悄開了抖音帳號，紀錄他在大陸做公益的點點滴滴，幫忙搬運慈善物資又當眾發錢給貧苦老奶奶，暖舉獲陸網友讚爆，還有人發現他臉似乎也變得和善許多。

張耀揚2008年因為拍動作戲導致腰部脊椎留下嚴重後遺症，劇痛難耐，自此幾近消失在演藝圈，僅在2014年電影《大話天仙》友情客串。原來他消失期間，不僅默默移居澳門，還因緣巧合地當起生意人，與好友合夥投資開賭廳。

淡出影壇多年的張耀揚，昔日曾被追問「失蹤」演藝圈一事，他說自己也不想這樣，但當時腰痛真的好痛，讓他生不如死，還曾衝動要做傻事，幸好動手術把疼痛減低。張耀揚當初為養傷移居澳門，卻因緣際會下成為生意人，那還會想要拍戲嗎？他謙虛地說：「不排除有這個機會，應該也沒有人想起我啦，太久沒拍戲。」

(中時新聞網)