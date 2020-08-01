PTT網友討論立委涉貪。(取自PTT)

今(1)日檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，將太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等人向法院聲請羈押禁見。日前檢調搜索時曾查扣大筆現金，並針對涉案者貪瀆情況進行調查。對此，有網友引用港片《五億探長雷洛傳》的台詞狂酸。

昨日北檢兵分65路搜索並約談現任立委蘇震清、廖國棟、趙正宇、陳超明，及前立委徐永明、陳唐山；以及他們的助理總共超過63人，查扣920萬餘元現金，並朝貪汙罪方向展開偵查。今日除陳唐山交保之外，其餘人等均遭北檢夐法院聲請羈押。

一名網友在PTT上引用香港電影《五億探長雷洛傳》劇中雷洛的台詞，「我如果要貪，就要貪一億」表示，為了區區200萬身敗名裂…值得嗎？並指出如果是他要貪，沒1億起碼也要8000萬。

其他網友則留言回應，「可是你不值這個價，想貪也沒得貪阿」、「還有可能太小咖，兩百萬算是看得起你」「是啊。為了200萬，害死時代力量名聲。」、「還是只有檯面上200萬呢？？」、「人家也不會出一億買他」。

(中時新聞網)