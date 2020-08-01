時代力量黨主席徐永明、民進黨立委蘇震清等人涉貪遭檢方向法院聲請羈押，全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書開酸，原來垃圾不分顏色，貪贓枉法也不分黨派，這回他們根本上就是同一家人，不是嗎？

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，今（1）日將太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明及他們的助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方認為他們涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且他們有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書開酸，民進黨大佬台獨教父陳唐山也涉案？時代力量連黨主席都賠進去了？

李來希痛批，原來垃圾不分顏色，愛錢不分老少，貪贓枉法也不分族群，黨派不同，表面上爭的你死我活，看在錢的份上，這回他們根本上就是同一家人，不是嗎？

(中時新聞網)