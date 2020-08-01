陳姓男子兼職從事整骨、推拿，假借替友人女兒治療「胸部一高一低」為由，伸出鹹豬手，拔光女子內衣雙手捧起雙乳，還交代：「不要跟妳媽媽說！」女子嚇傻向哥哥求援，陳男辯稱是整骨不小心觸碰，桃園地院仍依對受照護之人利用機會猥褻罪，判處陳男10月徒刑，全案可上訴。

被害女子控訴，陳男兼職做傳統整復、推拿氣功等民俗療法，小時就常看陳男替媽媽整骨、推拿及按摩，孰料她口中的「叔叔」去年8月11日先買午餐到她家，見她爸媽不在，替她把脈告知她有眼睛乾澀、心臟方面問題，提議幫她整骨。

女子答應治療，陳男一開始按摩背、臀，不久就伸出鹹豬手，觸碰她胸部，她一度藉口已改善試圖脫身，陳男又以她胸部高低不一，褪去她上衣及內衣，從她後方環抱襲胸，離開前還吃她豆腐說：「妹妹妳長大了！」要她不要跟媽媽說，女子不堪受辱，在家人陪同下報警。

陳男否認犯行，辯稱是外衣勾到內衣才掉落，動作全都是為了整骨，但桃園地院法官認為，女子說詞一致，也無矛盾或誇大，反倒是陳男說法不合常理，認定陳男類似醫療關係受照護之人，依對受照護之人利用機會猥褻罪判處陳男10月徒刑。

(中時 )