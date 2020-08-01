許多情侶為增添床上氣氛，會購買一些輔助工具使用。外科醫師蕭慕琦表示，日前看診時一對20多歲的小情侶走進診間，女方害羞說自己從前晚就開始屁股痛，醫師請她脫下內褲、躺上檢查台，伸手內診後，沒想到竟被不明物體「震了一下」，讓她瞬間了解事情的來龍去脈。

蕭慕琦在節目《媽媽好神之俗女家務事》分享案例，由於科別關係，因此常遇到肛門有異物的情形；曾經就有對20多歲的小情侶來看診，進到診間後請她脫下內褲檢查，沒想到女方竟說「蛤？內褲一定要脫嗎」在醫生追問之下，女方才扭捏的說：「醫生，我屁股痛」，並表示自己從前一晚就開始不舒服，進一步檢查，就在手指往內一伸的瞬間，「我的指尖摸到一個東西在震動的感覺，我就大概知道了。」

蕭慕琦便嚴肅問，「你們是第一次性行為嗎？」男方則吞吞吐吐地說「也沒有啦，我們只是昨天第一次試了一個無線的東西，進去試試看，以前都是用有線的，所以都拿的出來」，沒想到無線玩具越卡越深，只好求助醫師。

之後，照X光確認異物位置，也沒有緊急危險後，便安排手術取出；蕭慕琦解釋，一般處理流程以徒手取出異物為優先，若取不出則會借助小小的器械夾出，再不行就得進開刀房，透過麻醉後幫助下半身肌肉放鬆，以較好取出異物。

看病要求超奇葩，病患害羞病發作，竟在私密處藏「這東西」。(影片取自/媽媽好神之俗女家務事Youtube頻道)

(中時新聞網)