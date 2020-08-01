施名帥、連俞涵主演《黑喵知情》2日將首播，施名帥劇中飾演「羅鈞」，為立委「沈清楷（尹昭德飾）」助理，劇中不善表達也得不到同事信任，不只開會中途打瞌睡，帶立委去婚禮場致詞，竟不知道結婚新人是一對寵物狗，讓立委超尷尬，狗狗還當場尿在自家上司腿上，職場地位低到連鸚鵡都罵他「白痴」，施名帥笑說有時和「羅鈞」很像，但自己比較會表達想法。

此外「羅鈞」回到家也是廢柴老公一枚。首集內容中，施名帥奉上司命令，上網找寵物溝通師，沒想到找到「黑喵知情」老師，其實是自己老婆「佩珊」（連俞涵飾）。不料施名帥忘記結婚紀念日，老婆故意透過寵物溝通師身份「提醒」，施名帥才驚呼「明天是結婚紀念日耶，完蛋了」。

施名帥透露常忘記重要節日，「我自己也不喜歡過節，覺得有點刻意，但大家都了解我，在這種重要時刻都會特別提醒我，就跟佩珊一樣。」連俞涵也是屬於記不得節日的人，好在週遭的人都能理解，她笑說：「對他們來說，我只要知道回家的路，他們就很欣慰了，對我的要求和標準都很低。」她自認除了工作外，生活沒那麼精明，甚至有點「兩光」，「如果另一半很在乎節日，他一定要跟我說，直白地講，不要暗示，我不一定會catch到。」最好是直接講明要慶祝什麼節日，「這種溝通是最讚的。」《黑喵知情》每週日晚間10點LINE TV、民視無線台播出。

施名帥差點忘了結婚紀念日，被提醒後立刻預約餐廳慶祝。（LINE TV提供）

施名帥、連俞涵飾演夫妻。（LINE TV提供）

連俞涵與黃金獵犬小小、天竺鼠阿喵同桌吃飯。（LINE TV提供）

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