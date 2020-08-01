疫情衝擊百業，而今台灣社會逐步解封，協助產業突圍振興是從中央到地方，均竭盡努力的方向，新竹市文化基金會於是著手推動搖滾夢想音樂講座，邀請四分衛、神棍樂團以及黃子軒與山平快等等音樂人，透過不插電演出，讓風城吹起新的篇章。

搖滾樂團是一種代表年輕、活力、個性的音樂類別，不同樂團其組合、曲風、樂器編成，表彰了樂團各自的態度。新竹市文化基金會在後疫情時代下，用音樂與樂團攜手，穿透時空背景的限制，在每個音符的串聯之間鼓舞人心。

新竹地區有客家、閩南、原住民族泰雅族、賽夏族、道卡斯平埔族以及新住民，呈現著多元文化融合的現象。新竹市文化基金會在8月1日於風 Live House舉辦的音樂講座，邀請了橫跨三個不同音樂世代的夢幻組合，夾帶金曲與千萬點閱率的人氣樂團，包括四分衛的阿山、虎神、小郭、守夜人的旭章、稚翎、黃子軒與山平快、神棍樂團、好樂團、吳政陽，連袂共同透過不插電演出，互動分享。

新竹市文化基金會表示，在這場極具豐富內涵的演出講座，參與民眾可以藉由，與音樂人平行雙向的溝通對話，了解現今台灣音樂產業的變化與未來方向，激發具有潛力的年輕學子與音樂人才，探索行銷市場的脈動，創造出更多不同潛在的可能性，延續台灣樂團的傳承。

(中時 )