杜姓夫妻結褵近30年，妻子直到丈夫2年前中風，她才從丈夫手機發現枕邊人偷吃，不但有黃姓小三、還有顏姓小四，更大方送豪宅藏嬌，怒控2人侵害配偶全索賠，桃園地院判黃、顏各得賠杜妻50萬元，可上訴。

杜妻指控，2年前先生中風，她保管枕邊人手機時驚覺老公除了有黃姓小三，還同時和另名顏姓小四交往，枕邊人還購入桃園一棟高級住宅給黃女，不但在房內發生關係還同住。

杜妻說，自己後丈夫結褵近30年，但黃女也和丈夫交往20年，花丈夫的錢、用丈夫的卡，還拿丈夫的房產，同居又發生性行為，嚴重侵害她配偶權，向黃女求償100萬元。

黃否認發生關係，還說杜男周旋在元配、她和顏女3人之間，自己不可能占據杜男大量時間。

桃園地院法官認為黃女確實侵害元配的配偶權，審酌黃女明知杜已婚，仍和他交往20多年，破壞婚姻，衡量2人職業、學歷及收入等，判處黃女應賠償杜妻50萬元。

(中時 )