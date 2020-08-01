今年同時適逢七甲花卉園區成立20周年。（李宜杰攝）

台南「心花藝放：2020心豐藝術節」今日（1）登場，活動往年都在歸仁文化中心舉辦，今年因文化中心整建計畫，首度移師歸仁七甲花卉園區，也吸引大批民眾湧入賞花、買花。活動期間為8月1日至2日。

「心花藝放：2020心豐藝術節」，今年首度舉辦一系列以「花」為主題的藝術活動，並結合適逢20周年的七甲花卉園區花卉展，讓民眾近距離接觸藝術，同時沉浸大自然懷抱。

今日開幕展特別邀請知名劇團「身聲劇場」帶來「希望之翼擊樂與高蹺」，高蹺造型以希望之翼的展翅精神，打造強力視覺造型，再結合創意森巴鼓，充滿感官震撼與絢爛色彩的獨特演出，為七甲花卉園區帶來濃濃的嘉年華氣息。

在身聲劇場震撼的開幕之後，也將陸續邀請在地藝術團隊「飛揚民族舞團」、「藝姿舞集」和「台南市民族管絃樂團」帶來一系列與花結合的演出，為民眾帶來精采節目。

另外，視覺藝術「花露露藝術體驗區」則以行動美術館概念，將藝術帶入社區，規畫「陳春陽鄉土油畫創作展」及「王徵吉野鳥詩情暨張萬興花系列攝影展」，於園藝布置中，呈現作品鄉土風情及大自然美妙鏡頭。

活動也邀請關廟青、稻草人說故事團等單位，規畫「花莎莎故事屋」、「花格格市集」、「花蛇蛇奇幻之旅」、「街頭藝人互動秀」等，帶領民眾體驗多元有趣活動。

(中時 )