比利時工程師確診(案469)，由於足跡遍布北部、中部與東北部，引發民眾疑慮，也讓不少人紛紛喊出要求普篩。對此，「人渣文本」周偉航表示，建議擴大自費篩檢的範圍，像是「沒篩到晚上會睡不著的人」可以自費篩檢。

周偉航在臉書PO文「今天那個傳染源不明的，是自費篩檢出來的洋人」，他表示，建議可以擴大自費篩檢的範圍，像是增加【沒篩到晚上會睡不著的人】，讓那些主張普篩的人可以自費篩檢。若這些人覺得收費7000太高，那就簽切結書，用健保卡付400塊掛號費就好，如果真的驗到陽性，就直接送木柵焚化爐燒掉，大酸主張普篩的人。

網友也紛紛留言：「唉普篩的，你要他拿一毛錢出來驗，根本要他的命」、「這樣會虧，400不夠燒的成本」、「嗆蓋牌也等於在嗆醫護幫政府作假，不知哪來的勇氣」、「普篩的腦應該是都可以燒了」、「應該再收貴一點啊，這樣說不定就先解決健保的燃眉之急了」、「有三倍券可以用啊XD」、「普篩仔可憐哪」。

今天那個傳染源不明的，是自費篩檢出來的洋人。 我建議可以擴大自費篩檢的範圍，像是增加【沒篩到晚上會睡不著的人】，讓那些主張普篩的人可以自費篩檢。 如果覺得收費7000太高，那就簽切結讓他用健保卡付400塊掛號費就好，如果驗到陽性，就送木柵焚化爐燒掉。 由特急件小周的人渣文本發佈於 2020年7月31日 星期五

(中時新聞網)