日前甫於台南中西區南美里活動中心展出版畫特展的台南後壁區樹人國小，近來受到台南大遠百邀請，推出「玩美生活，真心成藝」版畫展，展出師生作品共25件，活動時間為即日起至9月12日，地點位於大遠百6樓才藝教室。

台南市後壁區的樹人國小，雖然學生數不到百人，但以美術教育聞名，讓學校從面臨被裁併，蛻變成深具吸引力的特色小學。樹人國小位於台糖烏樹林園區，為典型森林小學，不僅版畫教育推廣有成，還與其他小校組校際聯盟，設計特色課程，吸引許多學區外學童前來就讀，在少子化日益嚴重下，學生人數依舊穩定成長。

而樹人國小的版畫教育，分別由熱血教師吳鴻滄推動，並與接棒的洪千婷老師、趙培茹老師共同傳承，不僅深耕藝術教育，也助孩子屢屢在美術比賽中榮獲佳績，建立孩子自信心。

本次「玩美生活，真心成藝 樹人國小師生版畫作品展」共展出21件樹人學生歷年創作，包括「校園生活」13件、「戶外教育」3件、「愛無限」1件、及台東「比西里岸」現地走讀版畫創作4件。

此外，吳鴻滄老師也陳列4件經典代表作品，包括經典拼板舟「蘭嶼印象（五）」，及代表烏樹林在地特色意象的「絢麗」、饒富喜氣的版印年畫作品「富貴平安」，及趙培茹老師的「夏夜」。

(中時 )