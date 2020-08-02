想要入手運動手環，又不想要花大錢？如果你正在尋找一款與市面上盛行的運動手環造型與功能接近，且平價易入手的產品，小米台灣日前在台灣引進的小米手環4C會是不錯的選擇。

因應兩岸民情、產品佈局等角度，小米在台推出的產品中，部分會改動名稱，而前陣子在台灣推出的小米手環 4C，也就是2020年4月份米粉節新品「紅米手環」的國際版本。跟小米手環米粒（手環主體）是橢圓形設計的風格不同，小米手環4C採用長方形機身的設計，搭載1.08吋TFT彩色螢幕，整體看來反倒跟Fitbit Charge系列手環更為接近。

小米手環4C（腕帶拆下）以及包裝。（黃慧雯攝）

小米手環4C採用一體快拆直插式USB的設計，摘下腕帶就可看見。（黃慧雯攝）

功能上，小米手環4C支援50公尺防水，游泳、淋浴時均能配戴，不用特地摘下來。小米手環4C支援5種運動模式追蹤，分別是戶外跑、自由活動、騎行、室內跑、健走，還可設定達標提醒。並且針對卡路里消耗、步數的設定挑戰目標，記錄下每天進步與努力的軌跡。

除了運動追蹤功能，小米手環4C搭載高精準度感應器，支援24小時心率檢測；14 天續航力可透過科學分析每晚睡眠監測，讓你了解自己晚上睡眠的品質。當然也可以提供訊息提醒、久坐提醒、天氣預報，還有遙控手機音樂等功能，以及超過70款的彩色主題，可依照需求、心情盡情變換。

小米手環4C直接插上USB充電器或是電腦USB連接埠都可充電。（黃慧雯攝）

小米手環4C充電上與小米手環也不相同，採用一體快拆直插式USB充電，摘下錶帶將充電端接上USB連接埠即可充電，因此盒內沒有另附充電線。2個小時即可充滿電，可續航14天。基本款搭配石墨黑腕帶，並提供活力橙、橄欖綠與深空藍等3款顏色腕帶($75元)，可額外選購，小米手環4C則是$495元。

小米手環4C需搭配小米穿戴App才能綁定（選紅米手環）。（App截圖）

小米手環4C訊息通知分類較廣。（App截圖）

使用心得

使用上小米手環4C比較特別要跟「小米穿戴」App配對，而非以往小米手環慣用的小米運動App。與小米手環配戴的經驗相比，小米手環4C的手環本體較大，熱塑性彈性塑膠錶帶柔軟性也較低一些些，配戴上的感受不太相同。另外較為惱人的是，小米手環4C僅把訊息通知區隔為電話、微信、支付寶、其他等四大類提供開關，換句話說，一打開「其他」的通知開關，等於手機中凡有開啟通知功能的App，有推播訊息手環都會提醒，略嫌困擾，期待在未來App控制功能上可以更為提升。

(科技)