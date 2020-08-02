現在正值學生們最開心的「放暑假」時間，絕大多數的家長都為孩子安排好充實的假期，課輔班、夏令營或是各式才藝班……等，尤其對於雙薪家庭的家長來說，也更是需要，不用擔心孩子放暑假無所事事，可以稍微卸下育兒重責、喘一口氣！現代人追求男女平等，對於「育兒」這檔事也是期望由父母親共同來承擔育兒責任；小編的一位朋友因為工作關係，經常需要加班，往往錯過了陪伴孩子的時間，像是這幾天暑期夏令營課後，都是由爸爸代為照顧，料理晚餐、陪伴閱讀與玩樂，一手包辦……，愈來愈多父親參與照顧孩子付出的心力，絲毫不遜於母親。

再過一個多星期就是一年一度的父親節了，以往父親節受重視的程度不如母親節，小編以為，從現在開始，不應該再這麼想了，父親節和母親節同等重要，尤其根據統計發現，國內男性自殺死亡人數是女性的2倍，大多與肩負職場與家計重擔、不堪壓力過大所致，顯示男性比女性更容易受到壓力的影響。在父親節前夕，小花平台提醒你，好好把握住手中最真實也最可貴的親情，多關心、體恤爸爸一些吧，為彼此留下美好的父親節回憶！

88父親節的由來你知嗎？

提到父親節，許多人不知道它的由來，全世界第一個父親節起源於美國，其他像是英國、法國、墨西哥、日本、中國大陸及港澳地區等，也都是在這一天慶祝父親節。

說到全世界第一個父親節起源於美國，在1966年時，由當時的美國總統詹森（Lyndon Johnson）宣布當年6月的第3個星期日作為美國的父親節，並於1972年由當時的美國總統尼可森（Richard Nixon）簽署正式文件，將每年6月的第3個星期日定為美國的父親節，自此成為美國永久性的國定紀念日。

至於台灣的父親節則是追溯至更早的8年抗日戰爭時期，為了感念當時為國捐軀赴戰場的軍人，其中有不少人已是「父親」的身分，在8年抗日戰爭勝利後，各界名流士紳聯名向政府陳請，取「爸爸」的諧音，提出將8月8日定為父親節的建議，直到台灣光復後，正式明定每年的8月8日為台灣的父親節。

3階段爸爸風險不同、各自有其想法和盤算

「爸爸不是鐵打的，需要家人適時地給予關心和陪伴。」小花平台保險顧問指出，基本上可以30歲、40歲及50歲來做區分，不同年齡階段的爸爸，其所面臨的壓力來源不盡相同，像是「新手爸爸」、「夾心爸爸」及「準退休爸爸」等，對於個人資產規劃配置，應該有其各自不同想法和打算。

(中時新聞網)