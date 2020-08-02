時下台灣年輕人都不想生孩子，國內生育率已連續好幾年在世界排名中位於末段班，平均每名婦女生下1.218個孩子，居全球倒數第3，僅高於澳門、新加坡，已然出現「生（出生率）不如死（死亡率）」的警訊；有人口學家就預估，再過30年左右，台灣人口數將跌破2,000萬人以下，以往你我所熟知的「台灣有2,300萬人」說法勢必走入歷史！如果仔細探究其中的原因，包括：不婚、不育及不孕都是造成生育率持續低迷的關鍵點，其中，不婚、不育關乎現代人心理上價值觀的改變，至於不孕則牽涉到生理因素（例如：工作壓力、環境汙染……），台灣人口數仍持續減少中，著實令人擔憂！

台灣的低生育率讓孩子變得很珍貴，每個孩子都是父母心中的「寶貝」，小花平台提醒你，除了給孩子完整且到位的保障規劃、讓他們能夠安心無虞地成長外，別忘了父母是孩子的主要照顧者，一定要先把自己準備好，孩子才能獲得妥善照顧，否則一旦父母因為意外事故突然倒下，更遑論孩子的保障？以下聽聽專業保險顧問建議，有了孩子後，如何聰明規劃全方位保障、愛自己也保護孩子？

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近幾年台灣人口問題日益嚴重，尤以少子化與高齡化趨勢最令人憂心，對此，政府喊出「少子化、高齡化儼然已為國安危機」，同時也推動許多相關的經濟補助政策，希望有利於改善低迷的生育狀況；不過，育兒津貼和托育補助政策實施多年下來，生育率依舊未見起色……。

根據內政部最新統計顯示，台灣人口總數比起去（108）年同期，平均每天少了9.1人，死亡率明顯高於出生率「生不如死」，加上少子化和高齡化同時出現，老化速度甚至遠快於日本，人口成長率由正轉負，人口數量銳減加速進行中，預估再過5年左右時間，台灣約有1／5人口是老年人。

(中時新聞網)