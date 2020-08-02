科創板的全名是上海證券交易所科技創新板塊。官方英文名為SSE STAR MARKET，這個STAR 是從Sci-Tech Innovation Board每個詞中取自的一個字母。

它是個以科技含量較高的企業為主的股票市場。希望通過為科技創新企業提供資本服務，為大陸經濟高質量發展提供新動能。

2019年7月22日，科創板開市交易。首批上市的25家公司。現在科創板已經包括約140多家公司。創立一年來，它已經成為亞洲最有價值的股票市場，市值超過4000億美元。

根據數據公司Refinitiv的數據，2020年7月科創板在新股發行方面達到新的紀錄，籌集了超過70億美元的資金，比2019年7月成長了46％。

這主要得益於半導體製造商中芯國際（SMIC）的上市，這是大陸十年來最大的上市股票交易。中芯國際是世界領先的積體電路晶圓代工企業之一，也是大陸內地規模最大、技術最先進的晶片企業。

2019年5月，中芯國際宣佈從紐交所退市。此前，媒體出現報導說，主張對華強硬的美國總統顧問班農提出了那斯達克應該禁止中方企業上市的建議。

雖然那斯達克領導否認，強調市場自由政府無法干涉，繼續歡迎世界各國企業來那斯達克上市，一天之後就發生了中芯國際退市的事件。

包括已經在美股上市的中概股板塊和原來準備去美國上市的大陸科技創新企業都關注到這條消息。美股的中概股有些就可能會考慮選擇科創板。

那斯達克全稱為美國全國證券交易商協會自動報價系統（National Association of Securities Dealers Automated Quotations），是世界最大股票市場之一。那斯達克的上市公司涵蓋所有高新技術行業，包括軟體、電腦、電信、生物技術、零售和批發貿易等。

在那斯達克上市的包含了全世界最大的一些科技及創新企業，比如微軟、蘋果、英特爾、思科、亞馬迅、臉書等等。那斯達克以此創立那斯達克100指數。

到2018年底，那斯達克的市值已經超過10兆美元。那斯達克的本益比目前比科創板要大20倍以上。

科創板開市一年之際，上海證券交易所和中證指數有限公司正式發佈上證科創板50成份指數(以下簡稱科創50指數)。科創50指數選取了科創板中市值大、流動性好的50支股票。

投資銀行華興資本（香港）證券部董事總經理安迪·梅納德（Andy Maynard）表示，大陸大陸全面開放資本市場顯然是一個長期的現實，因此，內地的那斯達克的成功將永遠在未來發生。

他說：「新經濟規模和複雜性的現實將使大陸在全球範圍內一直具有吸引力，就像那斯達克自互聯網泡沫時代開始以來一直所做的那樣。」

新加坡財富管理投資公司Envysion Wealth Management 的投資長雅各布·杜（Jacob Doo）補充說：「科創板條件非常誘人，肯定會使它成為那斯達克的重要競爭對手。」

杜先生解釋說，其中一個主要因素是，與那斯達克市場相比，科創板的上市要求不那麼苛刻，而那斯達克市場對大陸公司的首次公開發行股票施加了限制。

目前，不少中概股著名的公司也選擇了科創板。據大陸媒體報導，京東數科正在籌備科創板上市、吉利已公告上市科創板、螞蟻金服也宣佈在科創板和港交所同步發行上市計劃。

大陸為科創板創立對做了很多基礎工作，包括2019年12月，大陸全國人大常委會通過新修改的證券法，放寬了公司上市的門檻，與國際資本市場接軌；增加違反證券法的處罰力度；增設投資者保護章節，規定了有利於投資者的民事損害賠償訴訟制度。

但也有一些專家認為，科創板需要讓外國投資者更方便進入，這樣才能真正打造那斯達克式的市場。

科創板成立一年之際，有評論人士也警告科創板要避免當年那斯達克的互聯網泡沫。

因此有股市人士指出，大陸的證券市場仍然需要更完善和嚴格監管，要防止類似在那斯達克的瑞幸咖啡和在A股的康美藥業等這類可能涉嫌欺詐投資人的案件在科創板出現。投資人利益得到保護，市場才能做大。

(中時新聞網)