為了讓飼主們掌握如何透過Xperia 1 II拍出家中毛小孩最可愛的樣貌，Sony Mobile邀請專業寵物攝影團隊–三牲工作室，分享使用Xperia 1 II拍攝寵物的技巧。專業攝影師Yang指出：「每隻毛孩都有獨一無二的姿態與個性，拍攝時捕捉到寵物最自然畫面是很重要的。Xperia 1 II相較單眼相機更為輕巧，存在感也比較低，因此可以降低寵物的戒心。而透過手機低角度的拍攝，也能輕鬆以動物眼追蹤對焦功能與高速連拍，捕捉寵物動態的瞬間。此外，大三元鏡頭更方便飼主在不同場合與情境任意切換，無論是動態遠景、靜態特寫，都可以拍攝出清晰、可愛的照片。」三牲工作室攝影師Yang更分享了使用Xperia 1 II拍攝寵物時不可不知的技巧：

Xperia 1 II 拍毛孩的好幫手︱三牲工作室攝影師 Yang 寵物攝影師專訪

1.手機輕巧自然抓拍 輕敲手機吸引注意 讓毛小孩不再躲鏡頭

Xperia 1 II體積小、存在感低，可讓家中狗貓降低戒心、保持最放鬆的狀態。毛孩家長可以輕敲手機背面製造聲響，吸引狗貓的注意力，讓狗貓能夠注意鏡頭，甚至對手機感到好奇而湊近，拍出意想不到的好照片。

2.低角度盲拍 搭配Xperia 1 II自動對焦與快速連拍 看見自然可愛的毛寶貝

飼主都訴求拍出毛寶貝最自然的樣貌，建議拍攝時保持和寵物有眼神交流，將手機放低，以低角度拍攝避免寵物感到壓迫，並搭配Xperia 1 II的動物眼追蹤對焦與高速連拍，輕鬆自動抓住寵物的眼神，無論是靜態或是跑步、跳耀的動態畫面，都能輕鬆捕捉。

3.動靜都好拍 Photo Pro模式讓寵物拍攝更彈性

搭配不同個性的毛孩也有不同的建議拍法。當拍攝比較活潑的狗兒，使用Photo Pro的S模式就能輕鬆到位，透過固定快門參數，簡單捕捉狗兒在玩耍中的畫面；當拍攝較為文靜的貓咪，使用一般模式就能輕鬆拍出好照片，或是使用Photo Pro的M模式，為貓咪的毛流、瞳孔等保留更多美麗細節。

4.靈活運用Xperia 1 II大三元鏡頭 打造毛孩的獨家日常寫真

Xperia 1 II 的三鏡頭相機涵蓋職業攝影師會使用到的大三元焦段，三牲工作室建議可針對拍攝情境使用不同的鏡頭。使用16mm超廣角鏡頭可以拍出類似大頭狗的特殊效果；當飼主帶寵物出門跑步的時候，可以使用70mm望遠鏡頭嘗試大景街拍，提供更好的畫面構圖，也能和寵物保持距離，維持毛孩的自然放鬆；24mm廣角鏡頭則是日常想拍就可以隨時拿起來拍，Xperia 1 II讓飼主成為最強炫寵魔人！

Sony Mobile 號召全台寵物飼主一起來體驗Xperia 1 II超旗艦的動物眼部追蹤對焦功能，請寵物飼主於活動期間2020.8.8 ~ 2020.8.30「帶著與寵物合影的萌照」，體驗Xperia 1 II的動物眼部追蹤對焦功能與每秒20張高速連拍，體驗後完成問券，即可獲得「Xperia寵物雙用水糧杯與伸縮碗一組」。

(科技)