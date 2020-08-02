紅色供應鏈，真的將取代台灣供應鏈嗎？一場台商口中的「蘋果的矛盾」，正在如何改變產業格局？

7月17日，緯創以新台幣138億元，將旗下組裝iPhone的中國昆山廠，賣給有「小鴻海」稱號的陸廠立訊，震驚市場，當立訊加入組裝行列後，大家直覺聯想：鴻海與和碩，正增添強敵！

更驚奇的是，不到一週，緯創及和碩兩大代工廠，竟在同一天發布重大訊息，分別斥資126億及25億元，反向投資立訊股票。

為什麼兩家公司要去投資眼前的敵人？「我真的看不懂……，以現在這個經濟狀態，沒人會把這麼寶貴的現金，用到沒有強烈未來的產業上。」一位電子代工大廠高層說。

我們，該怎麼看這一盤局？

在一位代工大廠負責人眼裡，這是大家都在買保險的關鍵時刻。

蘋果》拿立訊當保險

討好中國以穩住15％營收

先是，蘋果在買保險。

這次緯創把工廠賣給立訊，大家推測，背後是蘋果在下指導棋，讓立訊取代緯創，成為在中國的第三個iPhone代工廠，「萬一這個世界被割成不同陣營市場，它想要左右逢源。」這位代工大廠負責人說。「透過立訊『民族工業』製造iPhone，穩住14億人口的市場，討好中國。」

在美中貿易戰衝突下，蘋果竟逆著川普的政策，反而扶持出更多中國供應鏈？「這是我們稱為『蘋果的矛盾』，」另一位代工大廠高層說。

一來，中國市場占蘋果營收約15％，是僅次美國的單一市場，它必須展現更大誠意，加大讓中國廠商代工的比例，降低被抵制的風險。反觀「民族品牌」華為、Oppo等，會因為無法順利取得台積電及美系供應商的支持，恐怕連在中國的市場競爭，都會輸給蘋果。

二來，蘋果在售價的提高上已後繼無力，要把利潤再提高，只能朝成本下手，這時，找上有著中國政府補貼的陸廠，就能提供蘋果更有利的報價。

一位和碩的中國供應商說，中國上市公司和台灣上市企業是兩個概念。「立訊可以不靠這個（接訂單）賺錢，上市公司說接到蘋果大單，股價就會大漲，至於在這案子上有沒有賺錢，誰管啊！」

現在iPhone產能，以富士康最多，占了超過6成，和碩則有約3成。業界推估，未來，立訊不會如對緯創一樣，僅搶走少部分，而是會搶掉30％訂單，等於瓜分鴻海及和碩訂單。甚至，連後續的零組件供應鏈都可能轉到中國廠商手中，例如立訊自己就有龐大的連接器業務。

蘋果買保險，中國自己也在買保險，一心想培養出自己的組裝代工商。

「之前我就聽過大陸高官抱怨，怎麼華為、Oppo與小米，大陸都無法自給自足，都要靠鴻海⋯⋯？」一位電子組裝廠董事長轉述。

台廠》 另闢戰場分散風險

緯創、和碩、鴻海加碼印度

對台商而言，這波轉移，也是買保險。

首先，這盤局未來的利潤只會越來越低。

「有人願意買，緯創是躲在棉被裡偷笑吧！」當聽到緯創將中國昆山廠賣給立訊，台灣蘋果供應鏈高層開玩笑。

因為這座工廠的營收超過1400億元，但淨利率卻僅0.2％，辛苦一整年，就像白忙一場。

「你去看立訊拿到的Apple Watch的訂單，是從誰那移來的？不做的人有多開心，因為這幾年來做Watch的那家都賠多少億了，」另一位ODM大廠高層也說（編按：原Apple Watch是由廣達代工）。

據了解，緯創的如意算盤還有，在昆山除了賣給立訊的廠，另有3個廠，假如未來立訊的iPhone訂單做得順利，緯創也不排除繼續出售。

此外，大家現在也在把戰場直接拉到中國以外。自去年開始，傳出蘋果要求組裝廠將15％到30％的產能移出中國，在過去這段期間，其要求代工廠挪移到東南亞跟印度的態度，異常積極。

「緯創在大陸一直就是老三嘛，而且不太可能在中國再大擴特擴，特別是現在這環境。」一位熟知緯創的ODM大廠高層分析，「緯創既然認清自己是老三的角色，乾脆讓別人去當老三啊。轉而在印度加大力道投資，在那，他們是老大、老二。」

緯創在印度德里近郊以及班加羅爾都已有工廠，還已在班加羅爾為蘋果興建第二座廠，「緯創對印度的管理，比另外兩家（指鴻海與和碩）都上軌道，都已經有3個廠的經驗了，絕對有機會。」

不只緯創，和碩也證實，已在距離鴻海印度基地不遠的清奈（Chennai），成立子公司。在和碩證實的前一週，外媒才傳出已在印度製造高階iPhone的鴻海，計畫再投資10億美元，於南印度擴建工廠。

中經院大陸所所長劉孟俊分析，去年美國對華為下封殺令開始，就將美中貿易戰升級科技戰，供應給美國市場的廠商，勢必得慢慢離開中國，形成了各自服務中國和美國市場的兩個供應體系。

前述的代工大廠負責人也說，中國政府扶持民族產業的態度明確，這世界正被切成兩半，「從蘋果到台廠，都在買保險，分散風險。」

接下來，劇本會變成如何？

首先，台商將在中國遭遇更積極的價格競爭。

中國》大補貼升級價格戰

傳立訊將入股和碩旗下鎧勝

緯創的廠賣給立訊消息出來，和碩和鴻海股價跌幅都約4％，甚至報載傳出，鴻海創辦人郭台銘相當震驚，憂心台灣產業面臨被紅色供應鏈蠶食，內部要組成團隊設法因應。

「我們也知道潛在對手從哪裡起來的，未來就從連結器領域強化……，這是我們過去的強項，未來也是反擊的重點，」一名鴻海內部員工說。

「郭台銘不可能不知道這會發生，」可想而知的是，中國會繼續補貼。

一位代工大廠中國區負責人就透露，立訊在常熟的工廠，當年得到的就是人民幣30億，10年無息貸款的超優條件，即使是在中國大力補貼的半導體業，也鮮少聽聞。

儘管目前中國政府重點扶植的科技業是半導體，而非組裝業；但以賽亞研調執行長曾盟斌提醒，像立訊旗下的零組件事業，如連接器，多少觸及5G、高速運算等具高科技含量的領域，還是可以申請政策補貼，更遑論其他「隱性」補貼，如政府協助招工、土地折價、做銀行擔保人。

補貼，等同生產成本的減少，隨之而來的價格戰，將是一場台廠必經考驗，而就鴻海與和碩，又以後者可能受到更大的衝擊，因為，鴻海有較多的零組件切入iPhone供應鏈，「可以用組裝賠錢、零組件賺錢的方式去搶單，但和碩相對沒有這本錢，」一名外資分析師表示。

之後，可能類似緯創賣廠給立訊的案件，不會是唯一一宗。

今年7月下旬，和碩緊接在緯創之後，也公告透過中國代工iPhone的昌碩，加碼投資立訊。業界解讀，這顯示立訊將轉而投資虧損中、和碩轉投資的機殼廠鎧勝。推測邏輯是，立訊買緯創工廠，其實現金不夠，所以緯創反向投資立訊，即以類似以廠換股方式。而和碩也投資立訊，業內推測彼此也有合作案在進行，就是傳言入股鎧勝。

蘋果是鐵了心，要去培植當地供應商，滿足對岸市場。

論技術，中國供應商不一定完全符合蘋果需求。如今年原本京東方將和三星、LGD提供最新iPhone 12的OLED螢幕，雖驗證失敗，但蘋果不一定會就此放棄京東方。

「蘋果其實用其他供應商的面板也夠了，京東方的能用就用，盡量分一點給他們試，也是為了培養中國企業，跟立訊一樣，可以促進中美關係，」一位蘋果組裝廠高層說。

台廠機會在哪？

立訊走出中國，未必有競爭力

但台商在中國以外的生產基地，未必沒有機會。

「以現在中印關係，中國的企業沒有人會傻得往印度跑，」一位中國電子業者坦言。

「所以外界也不用太擔心台廠受立訊威脅的程度，減稅、補貼研發、回饋設備獎勵，只有在中國有效，立訊到印度或越南，未必有競爭力，」電子代工五哥高層說，更關鍵的是，「川普也可能會抵制立訊。」

我們該如何看待這些改變？該為未來感到悲觀嗎？

「台灣自己也該騰籠換鳥啊！」一位蘋概股董事長說，科技零組件產業趨於成熟，大家本來就該升級，找尋新方向。如和碩董事長童子賢自己就說，台灣不要太過偏食（科技產業），這是不健康的。

一位曾是蘋果供應鏈的零件廠董事長說，被中國企業取代，在他身上已經發生5年，公司營收規模縮小了3成，「少了蘋果，我去找其他產業的業務，反而毛利率往上。」

危機，反而是最好自我調整的時刻，不要過度倚賴單一客戶。

我們得先讓自己踏出舒適圈，比如電子產業與醫療行業結合，甚至跨入自行車產業。當我們願意去探索不同領域，並努力讓自己升級，才能為自己買到最好的保險，以應對今日高速變動的世界。

(本文摘自《商業周刊第1707期》)

《商業周刊第1707期》

(中時新聞網)