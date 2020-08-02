男女「性致」一來就很想愛愛，但也要找對場合「解放」，如果在公共場所打野戰，那就不堪入目了。洛衫磯一對情侶，像人大開眼「戒」，光天化日之下，竟選擇在人來人往的西奧克蘭BART火車站(West Oakland BART Station)月台上啪啪啪，激戰過程被人拍下來，上傳到網路。

美國洛衫磯一對情侶，大白天竟在火車月台上演「老漢推車」。（圖／翻攝自推特@4_wrist)

這段影片2月29日被人用推特上傳到網路，不久觀看人數就破萬，一名女網友看後震驚： 「在搞什麼飛機呀！」。

拍攝這段活春宮的男子，一邊拍攝一邊納悶的笑著說：「到底是怎麼回事？這到底是怎麼回事呀？大哥……。」，影片中可以發現，男子拍攝的同時還有其他人看到，但都裝作沒看見。

網友看到這一幕疑惑留言表示，就算沒錢、沒時間找旅館愛愛，至少可以到車站的洗手間裡當「四腳獸」，怎會在大庭廣眾面前「幹」這種事？還說：「我猜可能有2個原因：一，這兩人是暴露狂。二，他們是行為藝術家！」。

(中時新聞網)