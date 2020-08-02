為了給自己更多的激勵與刺激，原本在大陸CBA例行賽允諾每投進1顆三分球就捐3000人民幣(約台幣1.3萬)給弱勢孩童的林書豪，決定在接下來的季後賽「加碼」，只要他在季後賽投進1顆三分球，就會捐出21000人民幣(約台幣8.8萬)！

「聯賽打完了，因為每一場的比賽越來越重要，我也想把『三分心』做更好，從現在開始我投進的每個三分球，就會是之前捐出的7倍，從3000到21000！」林書豪在微博上表示，「讓我們一起把公益傳遞更遠，幫助更多孩子完成夢想！」

或許球迷會很迷惑，為何林書豪在季後賽的投進三分球捐款會變7倍，而不是更多？畢竟這是豪哥最喜歡的球衣號碼，選擇變成7倍也很合理，他在本季例行賽總共投進51顆三分球，等於已經捐出15.3萬人民幣，就看季後賽能進幾顆。

但受到新冠疫情影響，CBA季後賽賽程大幅縮水，前兩輪打單淘汰制，後兩輪進行3戰2勝制，所以林書豪最多打7場季後賽，他所效力的北京首鋼，將在季後賽次輪遭遇福建潯興，到了4強準決賽，很可能碰上奪冠呼聲最高的廣東宏遠。

(中時 )