用取消球隊稅收優惠當作威脅手段，這名州議員也太霸道了！一名叫做羅伯茲的奧克拉荷馬州議員發布聲明，強調雷霆假如在2日凌晨出戰爵士的復賽首戰，效法其他球隊在演奏國歌期間單膝下跪，他將會提案取消雷霆在當地的稅收優惠。

「如果奧克拉荷馬雷霆隊的管理階層與球員們為了響應當前NBA趨勢，在周日這場比賽之前演奏國歌時下跪，」羅培茲在聲明中強調，「也許我們應該考慮重審，當初雷霆來到奧克拉荷馬州時，州政府給予他們的重大稅收減免福利。」

羅培茲根本無視球員表達支持社會正義的自由，何況NBA球員工會主席保羅的球員身分就是雷霆主控，簡直是逼迫保羅陷入兩難處境，目前NBA復賽至今，只有魔術前鋒艾薩克與馬刺總教練帕波維奇、馬刺助教貝琪哈蒙並未下跪。

只是羅培茲也有他自己的「歪理」，「在演奏國旗時下跪，代表NBA與球員對於美國國旗與其意義的不尊重。這些反愛國行動證明NBA支持黑人的命也是命活動，但其目的已經違反國家政策，更像馬克思主義，且嚴重摧毀家庭核心價值。」

(中時 )