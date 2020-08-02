台積電31日股價下跌1.96%，收在425.5元。批踢踢網友W大發文指出，以台積電1年配息約10元來看，殖利率只有2%多，隨便一張外幣保單就狂勝，直指台積電股價衝500元是在幻想，叫散戶別笨到再去幫人抬轎數錢。此貼文一出掀起網友熱議，幾乎一面倒狂酸「笑死！買台積電看殖利率，真是外行中的外行。」

台積電近期利多頻傳，英特爾7奈米製程延宕、考慮委外代工，台積電可望吃下外包訂單，帶動周二（28日）衝上466元天價，市值更一口氣突破11兆元，股價和市值均改寫史上新高；受惠5奈米、7奈米先進製程需求強勁，預估第3季合併營收介於112億~115億美元間，季增7.9%到10.79%續創新高，台積電全年營收上修到超過2成，而今年資本支出也上調至160-170億美元，較去年大幅成長超過13%。

批踢踢股版網友W大發文表示，目前台積電早已經是滿載狀態，就算再外加新訂單，有足夠的產線能產出嗎？營收是能成長多少？每季只能配2.5元、一年配息10元，股價要飆到 500？換算殖利率只有2%多一點點，隨便一張外幣保單就贏了，搞不懂散戶在想甚麼!? 外資連三天倒貨近9000張，你還在幻想台積電會衝到500 ？千萬別笨到再去幫人抬轎數錢。

這篇貼文一出，引發網友熱烈討論，但多數人打臉原po看法紛紛吐槽，「買台積是買未來成長 不是殖利率」、「看到殖利率就想噓了，去查查美股科技股殖利率有多低」、「殖利率根本不是重點 amazon殖利率是0」、「你買股票只看股息？ 你知道股價也會漲嗎？」、「成長股看殖利率，你永遠買不下手，去買銀行股」。

還有人認為，「因為這樣推論買大立光就白痴，買特斯拉都賭徒」、「看不下去就空啊，別客氣」、「看到美元保單 笑死」，更有網友質疑「4不4想吃貨」。

但也有其他人表示「GG炒股夢再不醒醒就變惡夢啦」、「這篇並無錯誤，短線的確過熱，但真的在意短線的，也抱不到 466」、「忠言逆耳啊」。

(中時新聞網)