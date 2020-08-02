台大與彰化縣攜手合作萬人健康檢查多年，今年展開新冠肺炎萬人血清抗體檢測，自6月13日起啟動至今，已完成近4000例採檢。（資料照

無症狀感染者就在你我身邊？台灣已陸續出現3例感染源不明的新冠肺炎確診病例，但中央始終不肯鬆口定義是否為本土感染，亦不肯面對病毒蠢蠢欲動，疫情早已進入社區感染的可能性。

為釐清台灣新冠肺炎病毒社區感染的狀況，台大公共衛生學院與彰化縣衛生局攜手進行的新冠肺炎萬人血清抗體檢測，預計完成1萬名居家檢疫對象的抽血檢驗，目前已採檢完成近4000例，8月24日將舉行期中報告記者會，說明初步的分析結果。

彰化縣衛生局過去與台大公衛學院，攜手投入萬人健檢多年，已培養出合作經驗與默契，此次率全國之先，針對彰化縣近5000名曾接受居家檢疫、居家隔離的個案，另加上5000名防疫醫護人員、長照人員及關懷者等防疫工作人員。

配合彰化縣巡迴各鄉鎮的萬人健檢活動，自6月13日起啟動血清抗體檢測調查工作，檢測試劑由台大提供、為瑞士國際大藥廠所研發，彰化縣衛生局提供經費、行政與相關人力進行採檢，檢測結果再送台大進行流行病學數據分析，預計9月底完成。

彰化縣累計確診案例已達18人，其中本土感染案例4人都是家庭群聚感染，更是全國出現死亡首例的縣市，彰化縣因此比中央採取更嚴格的防疫措施，除了醫院、圖書館等空間要求戴口罩，公家機關、養護機構等嚴格執行記名列冊和體溫量測等健康管理措施。更同步主動在醫院內針對肺炎、出現疑似症狀的患者，進行採檢送驗確認有無感染可能，嚴密監測防堵。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，針對解除居家檢疫滿一個月以上之對象，進行通知、並抽血採檢調查；由於部分居家檢疫者出國、或在北部工作，須等返回彰化縣內才能抽血。

多次大聲疾呼要求中央進行普篩的台大公衛院長詹長權，昨應邀至彰化擔任民進黨「半線新芽青年營」講師，講述「面對武漢肺炎的正確認知」；他說台灣是國際防疫模範生，民眾曾為了買口罩排隊2小時，這種防疫警戒心是許多國家所欠缺的。

他說，長達110多天不再出現本土個案，明顯讓國人戒心鬆動，並非好現象，若此時出現本土案例，正可讓國人再繃緊神經。他也預估，國際間新冠肺炎疫苗最快會在於11月出現，然而生產製造初期，一定數量有限，台灣不可能在第一時間取得，國人可能要有至少2年過好、過滿「防疫新生活」的心理準備。這段日子，勤洗手、戴口罩，病毒就能遠離。

(中時 )