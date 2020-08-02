9-year-old girl tricks suspicious stalker in Russia(影片源自Youtube)

機智小女孩逃過一劫，一名來自俄羅斯小女孩，某次放學回家途中遭到一名男子跟蹤，還一路尾隨到女孩住家大樓，意識到自己被跟蹤的小女孩，反應相當快，利用聰明腦袋驚險躲過變態魔爪，而男子跟蹤過程也被監視器拍下，過程令人膽戰心驚。

從監視器畫面中，看到一名揹著書包的9歲小女孩，應該是放學後正要走回家，背後有一名戴著帽子、穿黑色外套的男子，緊緊跟著小女孩，直到她走進住家大樓時，男子也跟了進去，這時小女孩意識到被跟蹤，快到家門口前她立刻轉彎，躲到信箱後面。

這時不知情的男子，跟到女孩家門口狂按電鈴，小女孩趁這此空檔，馬上逃跑出住家大樓，找到爸爸後隨即報警，最後總算安全回到家，但由於男子並未真正犯罪，且患有精神疾病，拘留後就被釋放。

網友看到監視畫面，感到毛骨悚然，留言表示「這男的就像捕食者一樣跟蹤她，這讓我的背脊發抖，很嚇人」、「感覺就像恐怖電影」、「男子的手勢怪怪的，感覺很有侵略性」。

(中時新聞網)