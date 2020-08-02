前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行怎麼了？他日前以中山大學研究生身分開酸李眉蓁論文抄襲案，卻反遭質疑靠著校方為他量身打造的「焦糖條款」，才得用高中畢業學歷加上臉書超過10萬粉絲的條件，跳級成為中山大學社會系研究所一般生。然而繼為好友麵攤大叔開嗆PTT網友低能兒後，焦糖哥哥還開始戰學歷，一張開戰網友「你的學歷『能仁家商』？？？？？？」截圖網路瘋傳。
焦糖哥哥自從跳級成為中山大學研究生，昔日溫柔形象也似乎整個大崩壞，繼開嗆網友低能兒後，日前網路又流傳一張他開戰學歷的截圖。截圖中焦糖哥哥被網友一句話「藍綠時立委收賄，什麼時候要發表意見？10萬粉絲的學歷」激怒，竟火大諷刺對方「你學歷能仁家商？？？？？？」令人傻眼。
更有網友失望在焦糖哥哥的臉書下方留言：「陳先生從高職跳到研究所後就開始戰人家學歷了，看了真噁心！怎麼不想想你自己是靠側門進來的？哪來的臉跟人家戰學歷，ㄏㄏ」而焦糖哥哥也沒在怕，不甘示弱地回擊：「哪邊靠關係進去，你說說看！連查證都懶的人才噁心吧。」同時也有人好奇，若焦糖哥哥粉絲團人數跌破10萬，會被中山大學退學嗎？
(中時新聞網)
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