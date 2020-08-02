美中互關總領事館，外交戰升高。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生認為，中美不斷在台海、南海派軍機，雙方都在測試底線，實際上，美國希望中國擦槍走火。

根據《中評網》報導，針對中美互關領事館的舉動，嚴震生以2017年美俄互關領事館分析表示，俄羅斯當時關了美國在聖彼得堡的領事館，美國關閉了舊金山和西雅圖的領事館。跟這次美中的情況也類似，中國關一個，美國關一個。

回到現在來看，嚴震生表示，大陸可以說是過去挑戰美國強權的總和，更何況現在還有意識形態上、科技上的和國際話語權的挑戰。

嚴震生指出，國際話語權的挑戰就是美國尷尬的地方，7月初川普退出世界衛生組織，讓美國陷入外交孤立的狀態。退出後，又要揪眾圍堵大陸，但一開始為什麼要退出？川普退群的下場就是美國沒辦法在國際社會發言有正當性。

嚴震生進一步分析川普，川普作為一個實境秀主持人，喜歡看收視率。比如談話有效，民調升高了，就繼續打，不行就換一個議題。所以川普反反覆覆，因為他在不斷嘗試，這是一種滾動式的政策與話語權調整。

目前大陸、美國不斷的在台海或南海派軍機的行為，嚴震生解釋這是雙方都在測試底線。實際上，美國希望大陸擦槍走火。因為當年川普批評小布希陷入阿富汗和伊拉克戰爭、歐巴馬沒處理好敘利亞問題，如美國在台海捲入戰爭，川普很難自圓其說，所以美國不可能自己挑起戰爭。

(中時新聞網)