梁正群近年在《鏡子森林》、《路～台灣Express～》等戲劇表現亮眼，除演員、歌手、廣播節目主持人、講師外，出道17年以來，更為人所知的「頭銜」，就是知名導演梁修身兒子、主持人梁赫群的弟弟。頂著星二代身份出道，他近日推出新書《修身與我，有時還有小牛》，剖析多年來父子關係，每有爭執總不說開的微妙互動，梁正群透露，父親對於新書內容一概不知，看到二校版本時父子差點又鬧僵，誤解兒子將他私事諸於公眾。梁正群期盼藉書和父親開啟不同相處方式，「過去不知如何和父親相處，?這次寫書，反倒多了和父親溝通機會，互動變得不一樣。」

梁正群大學赴溫哥華求學，對音樂有興趣的他，沒事先通知父母親，擅自休學原本科系改讀錄音工程，此舉讓老爸梁修身氣了整整1年不跟他說話。梁正群回台後進演藝圈發展，出道2年多就接演到戲劇男主角，但剛出道前期沒受過專業表演訓練，「當時定裝、劇照都拍好了，結果卻因為我表演不行，情緒重的戲演不出來，最後被換掉」，梁正群透露當時打擊很大，父親知道後，有天告訴他「這些東西是必經過程，你沒準備好，去了搞不好還搞砸，你不用怨天尤人，但你放心，我的兒子絕對沒問題」，相較平時不說話，他感動說「父親在關鍵時刻，會拉我一把」。

梁正群自認不太懂得和父親梁修身互動，透過新書剖析父子關係。（粘耿豪攝）

梁正群因出國唸書，而父親忙於工作，父子10多年相隔兩地，沒機會好好培養感情，更遑論父子間會有肢體接觸。回憶和父親最親密時刻，梁正群笑說，「大概是看到3歲時和父親勾肩搭背的照片」，而父子都在演藝圈，偶爾同台會被媒體要求「父子親密一點」，他忍不住說「我們兩個當下就會超尷尬」。被問到有沒有想衝動抱父親的片刻？梁正群說，當時在醫院爺爺快過世前，當下情緒崩潰，心裏有股衝動想抱著爸爸哭。

雖私下和父親鮮少談心事，也不太知道如何和父親相處，但梁正群透露，父親家庭觀念非常重，重要節日全家人都要團圓吃飯，先前梁正群忙舞台劇《昨夜星辰》，當天碰巧是端午節，演出前除了忙梳化、排練，但為「符合」父親要求家庭聚餐，梁正群臉上黏著麥克風，和劇團請假半小時，戴上口罩跑到離表演場地不遠的兄弟飯店與會。看似孝順舉動，梁正群笑說「沒辦法，我爸都訂這麼近的地方，我好像也講不了什麼，還好最近都要戴口罩」。

新書書名「小牛」是指美國NBA達拉斯小牛隊，是梁正群和父親都愛的一支球隊。他從小就希望能和父親一起打籃球，不過自己出生時父親年紀大，父子一起打球的機會不多，高中時有天父親突約他打球，雖當天頭痛不舒服，仍然樂意赴約，那也是父子倆首度一起打球。這回透過書籍揭密和父親關係，未來是否會再推出其他系列？梁正群不敢想，「經過這次，我不會再寫家人了，除了我爸很注重形象，我媽、我太太也會在意，其實我也有點自私，就這樣把他們私生活攤出來」，本身他熱愛撰文，經紀人鼓勵他朝劇本寫作發展，至於父子故事變身劇本？梁正群不敢多想未來發展，笑回「再說」。《修身與我，有時還有小牛》博客來、誠品、金石堂開放預購中，4日正式發售。

梁正群近年在戲劇表現亮眼。（粘耿豪攝）

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