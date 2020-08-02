中央氣象局今(2日) 清晨5點30分發布第4號颱風「哈格比」颱風海上颱風警報。氣象局指出，哈格比(3日)周一距離台灣最近，影響最明顯，各地有局部短暫陣雨或雷雨。北台灣、東北部將有局部大雨或豪雨。氣象局指出，由於颱風接下來朝西北西方向往台灣東北方海面接近，所處環境有利於強度發展，強度是否增強及會不會發陸警？都要再觀察。

根據氣象局資料，輕度颱風哈格比目前在鵝鑾鼻的東方約490公里之海面上，以每小時15公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

最新氣象資料顯示，哈格比暴風圈正逐漸朝臺灣東北部海面接近，臺灣東北部海面及臺灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。臺灣東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。此外，颱風外圍環流沉降影響，今(2)日北部地區高溫炎熱，局部地區有36度高溫發的機率。

氣象局指出，今天東半部白天受到颱風外圍水氣影響，有短暫陣雨，西半部、各地山區午後有短時大雨或豪雨發生機率；晚上颱風接近，北部傍晚開始將有短暫陣雨或雷雨，越晚雨越大，其中又以大台北、基隆北海岸最為明顯。

氣象局發布「哈格比」海警，臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》也點出哈格比路徑，以及影響台灣最大時刻。哈格比未來將沿著台灣東部海面一路向西北走，暴風圈會掃過北部、東北部近海或沿海，受到颱風外圍環流影響，今天就會開始降雨，越晚雨勢越大。周一(3日)對台灣影響最大，周一整日台灣本島將出現大雨甚至豪雨。

(中時新聞網)