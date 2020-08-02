十六歲就出道的金鐘視帝龍劭華，演出逾百部戲劇，許多都是膾炙人口的好戲，其中有四部關於臺北大稻埕的故事，包括電影《天馬茶房》、電視劇《紫色大稻埕》和《雙城故事》，以及近期熱播中的《老姑婆的古董老菜單》。談起廣大粉絲，龍劭華哽咽地說，有一位鐵粉罹患阿茲海默症，如今已經忘了老婆、女兒，卻能認得出他，叫得出「龍劭華」這個名字，「我從影至今值得了！」

我的粉絲老中青都有，從我出道就看我演戲到現在的觀眾，看到我都像是見到老朋友一樣，感覺很親切。

尋訪美食 老闆娘秒淚崩

龍劭華演出逾百部戲劇作品，有多部都是以台北大稻埕為故事背景。（圖／華視提供）

這輩子演了這麼久的戲，到哪拍戲都會想吃歷史悠久的當地名產，之前到臺南拍攝《雙城故事》，問到一家有五十年歷史的米糕老店，老闆娘看到我竟掉下眼淚，我當下很錯愕，心想「怎麼看到我哭成這樣？」

那天吃完，老闆娘不願意收我錢，只拜託我明天再來一趟，卻不願透露原因，雖然奇怪，但我看她這麼誠懇就答應了。

隔天拍完戲，我又帶著劇組到那家店吃飯，老闆娘牽著一位看起來比我小幾歲的男子走到我面前說：「他是我老公，他得了阿茲海默癥，現在誰都不認識，連我是誰、叫什麼名字都不知道，全世界只認識你。」

無法控制 感動直刺內心

老闆娘隨即指著我問她的老公：「你知道他是誰嗎？」她的老公竟然篤定回答：「我知道！他是龍劭華啊！」我實在控制不了，眼淚當場就掉下來。那種感動直接刺進我心裡，能這樣子對我的，只要有一個粉絲、一位觀眾，一個就夠了；我謝謝他，這是我到現在一生最難忘的事。

談及失智的鐵粉，龍邵華不禁落淚，感謝對方讓他覺得自己「值得了」。（圖／林勝發攝）

在《雙城故事》裡，我就是飾演阿茲海默癥的病患，也到療養院觀察過，因此更了解這位粉絲的狀況。這種病是這一秒記得你，下一秒就忘了，記憶都是斷斷續續的，所以我就在想：「我真的有這麼重要嗎？竟然可以被這麼深刻地記憶著！」

我想，對於這位粉絲來說，或許我就是一直出現在他的人生記憶片段中，被這樣記著真的是我的福氣。當下我哭到忘記有沒有給他一個擁抱，但走的時候很依依不捨，他讓我覺得「我真的不得了」、「我很了不起」，真的很謝謝他！

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(中時新聞網)