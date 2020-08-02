新冠疫情止不住，全球確診人數已突破1700萬人。世界衛生組織（WHO）今天宣布，維持2019冠狀病毒疾病為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，這是世衛宣告的第6次公衛緊急事件。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「毫無疑問這是最嚴重的一次，而且疫情持續大流行中」。

根據中央社，「國際關注公共衛生緊急事件」是世衛對國際發出的最高級警報，緊急委員會每3個月開會檢討取消或維持。世衛過去曾5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括：2009年的A型流感病毒（H1N1）、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒，如今宣告冠狀病毒疾病第6次公衛緊急事件，創歷史紀錄。

世衛緊急委員會成員7月31日召開視訊會議，各國專家檢視疫情最新變化做出最新建議，呼籲世衛與全球和區域多邊組織合作，支援會員國維持健康服務，並建議各國共同致力於公平分配診斷治療藥物及將來問世的疫苗。世衛今天表示，秘書長譚德塞接受委員會建議，2019冠狀病毒疾病依舊構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。世衛認為疫情需要長期應對，強調各國、區域及全球各層面合作應對的重要性。

譚德塞表示，2019冠狀病毒疾病是世衛根據「國際衛生條例」宣布的第6次「國際關注公共衛生緊急事件」，但毫無疑問這一次是最嚴重的，且疫情仍在持續大流行中。他強調，這場疫情是百年難得一見的健康危機，其效應未來數十年都能感受得到。

(中時新聞網)