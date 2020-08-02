小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】李葬五指山 蔡英文點頭示意

前總統李登輝辭世後，葬於何處，備受關注。蔡英文總統昨天出席前總統李登輝的追思會，離去時被問到「李前總統是不是葬在五指山公墓，您有去看過？」只見總統點了點頭，但不發一語隨即離去。

【2】邁恍如愛情 蓁喻高雄是唯一初戀

高雄巿長補選唯一一場政見發表會昨日登場，民進黨候選人陳其邁說，有人嘲諷他一選再選，也有人說他選高雄市長像一場苦戀，他必須講，這一路走來，真的像極了愛情。而國民黨李眉蓁則比喻，高雄是她唯一的初戀。

【3】抖音有何懼 壟斷洩密竊個資

美國總統川普預告將封殺TikTok（抖音海外版），背後理由除了美方認為其威脅到美國國家安全外，作為第一個成功風靡美國的大陸APP軟件，TikTok近年來已逐漸出現壟斷美國短影音內容市場的趨勢，並開始排擠臉書、IG、Youtube等社群影音平台的下載量及使用者數。

【4】天然氣5連降 每戶累省百元

天然氣今拉5連降！由於疫情影響全球需求，中油宣布今日起，天然氣價調降2.97%，每度降價0.21元。這是連5個月降價，累計每度調低3.2元，每戶氣費省下超過百元。不過桶裝瓦斯卻是原本反向要調漲0.5元，但考量餐廳服務業受疫情衝擊，中油先凍漲。

【5】長照單位一條龍 指派服務一把抓

宜蘭一名婦人，長期使用某A級單位旗下B級單位的居家服務，近期申請時苦等3個月，最終遭以人力不足為由，取消申請資格。專家表示，一般來說，A級單位應在接案3天內完成派案，7天內提供服務，這樣的情況顯示A單位不肯派案他人，導致案主無從取得資源，明顯違反派案處理原則和期限。

(中時新聞網)