【1】引爆南韓疫情 新天地教主被捕

南韓新天地教會大邱分會今年2月爆發大規模群聚感染，教主李萬熙曾下跪道歉。南韓法院1日下令將他逮捕，理由是涉嫌妨礙政府防疫。

【2】確診多日破百 港方艙醫院啟用

香港昨新增125例新冠肺炎確診病例，連續11日新增數破百。設於亞博館的港版「方艙醫院」昨啟用並接收首批患者，設有500張病床。而大陸國家衛健委已組建「內地核酸檢測支援隊」赴港，首批隊員來自廣東省，其中7名「先遣隊」今抵港。同時組建「內地方艙醫院支援隊」，6成員為來自武漢市有「方艙醫院」實戰經驗專家。

【3】幕僚稱拜登將加強捍衛台灣

美國總統大選進入倒數3個月，川普總統的民調大輸民主黨對手拜登，後者對大陸及台灣政策引發關注。曾任副國務卿、現為拜登的外交政策高級顧問布林肯（Antony Blinken）7月31日受訪時警告，大陸若認為收緊對香港的控制輕易得逞，下一步可能會對付台灣。他並稱，拜登將「揭露北京的干涉做法，來加強捍衛台灣民主。」

【4】川普宣布全美禁用TikTok

美國總統川普繼封殺華為後，又決定對大陸短影音分享平台抖音的海外版TikTok開刀，最快美東時間1日就會以行政命令方式，在全美禁用TikTok App。媒體披露軟體巨擘微軟正與TikTok的母公司北京「字節跳動」接觸，打算買下TikTok，川普此舉恐會讓收購計畫生變。

【5】擴大抗陸戰線 五眼聯盟擬加日本

全球肺炎疫情延燒，加劇「五眼聯盟」對戰略物資依賴中國大陸的憂慮。英國《衛報》報導，由美、英、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的情報共享網路「五眼聯盟」可能納入日本，把目前情報合作擴大為戰略經濟關係，匯集關鍵戰略儲備，如關鍵礦物及醫療物資等。

(中時新聞網)