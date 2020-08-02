大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)8月1日警告球員工會「再不加強防疫就要停賽」，2日他轉身又對美媒ESPN說不會停賽。「球季正在進行，球員必須做得更好，但我不是輕易放棄的人，目前也沒理由放棄。我們先前該做得更圓滑，但這是可以調整的。」

本周末停賽的場次包括：紅雀與釀酒人(紅雀6人感染新冠肺炎)、馬林魚與國民(馬林魚21人染病)、費城人與藍鳥(費城人被馬林魚連累)、紅人與老虎(下雨)。馬林魚預計在5日復賽，與金鶯進行4連戰。馬林魚與費城人系列賽、洋基與金鶯系列賽(還剩1場)擇日補打。

東區的賽程很亂，紅雀可能從中區炸開，大聯盟認為可以控制，曼佛雷德與球團老闆商議，「總而言之，插頭還不會被拔掉。」即使大聯盟與球團有心繼續，關鍵還是在疫情的擴散程度。

外界分析大聯盟仍在攤派疫情爆發的責任，他們目前的方向是推給馬林魚球員，聯盟還啟動調查，質疑一些馬林魚球員無視規定玩樂群聚。然而聯盟最初沒有加派或指定人手來督導球員，其實也有一部分責任。

(中時新聞網)