前高雄市長韓國瑜去年請假三個月，專心拚總統選戰，當時韓國瑜遭扣除月薪及特別費約34萬元，另外19萬元的有薪假則全數捐出。對比如今爆出有多名立委涉貪，讓人不勝唏噓。

韓國瑜去年在總統大選電視政見發表會上表示，若上任會成立特偵組，並宣示「若貪汙將放棄假釋，請把我關到死！」

韓國瑜自108年10月16日起正式請假，至109年1月11日總統大選共88天。當時高雄市新聞局表示，根據統計，其中108年有13天休假、1天有薪事假，109年7天休假，其餘均為無薪事假。

換算至109年1月11日選舉投票日止，包含假日共有19萬7378元薪資，韓國瑜將全數捐給高雄市社會局急難救助專戶，且請假期間不支領特支費。

另外，主計處指出，若請假逾一個月，當月特別費14萬4千元由代理人支領，加上市長月薪19萬6320元，共約34萬餘元。

(中時新聞網)