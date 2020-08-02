員警執勤又發生意外！21歲新北市樹林分局樹林派出所員警楊庭豪，今凌晨0時許騎乘警用機車支援一起打架糾紛，鳴笛行經樹林大安路與俊英街口時，遭17歲張姓無照駕駛迎頭撞上，楊姓員警連人帶車摔飛數十公尺，頭部受到重創，當場失去生命跡象，目前在加護病房搶救中，無照少年則意識清醒、多處擦傷，警方正進一步釐清肇事原因中。

警方表示，楊庭豪今擔任0時至2時的備勤勤務，執勤時接獲民眾通報，與另2名員警趕往三多地區支援一起打架糾紛，由於勤務緊急，當時3人分別騎乘3輛警用機車，一路開啟警示燈和警報器，鳴笛趕往支援。

3人行經樹林大安路與俊英街口，張姓無照少年疑似煞車不及，從右側撞上楊姓員警，楊警連人帶車摔飛數公尺，摔至對向車道倒臥不起，當場失去生命跡象，送醫後因顱內出血以及下頷骨粉碎性骨折、左鎖骨骨折以及四肢嚴重挫擦傷，目前仍在加護病房搶救中，待家屬及醫生討論開刀事宜；張姓少年則頭部撕裂傷，意識清楚無大礙，經檢測酒測值為0，警方進一步釐清全案中。

(中時 )