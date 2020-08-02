高雄市長補選，將在8月15日進行投票。最新民調結果顯示，會去投票者，有52%會投給陳其邁、李眉蓁為20.7%，吳益政為7.9%。自費做這項民調的高雄師範大學兼任教授蘇嘉宏認為，離投票還有兩周變數仍多，他也預估此次投票率約落在48.6%到55.6%之間。

港媒《中評社》今公布蘇嘉宏近期所做「高雄選舉研究民調」，值得注意的是，在嚴格條件設定下，「罷免投贊成+會出席參與補選+要投陳其邁者」，佔27.3%，「沒參加罷免投票+但會出席參與補選+不投陳其邁者」，佔24.8%。且總數與支持陳其邁的比例相比，二者差距不大。顯見，國民黨、泛藍在高雄還是保有一定的家底。

調查也指出，若以投票率達五成二的前提下，推估陳其邁的可能得票數為「63萬（230萬×0.273=62.79萬）到71萬（230萬×0.308=70.84萬）票之間」。

調查也進一步就藍綠都關心「韓粉是否能轉為眉粉？」議題做調查，結果這次要投李眉蓁只有35.0%，可見2018年的韓粉「流失比例偏高，且有不可轉換的『屬人』特性，並未因黨徵召的提名而自動轉化(歸隊)為眉粉」。而對陳其邁支持者，2018年投陳其邁的，今年要再投給他的比例，仍有高達78.6%，算仍保有「不離不棄」的高比例。

本項由「高雄市跨域治理研究學會」委託「十方民意與政策資訊股份有限公司」調查採用電話訪問（CATI）方式進行，調查時間為7月21日至28日，調查對象為高雄市年滿20歲以上民眾。抽樣方法是依據2019年12月高雄市人口數進行加權。調查成功有效樣本數為750份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.5%。

(中時新聞網)