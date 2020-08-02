前高雄市長韓國瑜遭罷免後，不少人也紛紛在各地展開罷免行動，其中包括時代力量高雄市議員黃捷、台灣基進台中市立委陳柏惟等人都成為目標。其中罷免民進黨高雄市議員黃文益連署站發言人歐大透露，8月15日補選結束就會全力衝刺。他也提及，這些被罷免的議員和過去相比，感覺較低調，「可能也會怕吧」。

「罷韓大將」黃文益遭連署罷免，歐大曾表示，黃文益在質詢的過程中，都帶著一種仇恨、對立的心態在質詢韓前市府，他說，罷免團隊看不出黃文益的政績在哪裡。黃文益則回應「尊重公民權利，並認為這是一種報復性的罷免」。據《中評社》報導，罷免黃文益連署站7月1日起正式收件，目前已經收到約3000份的連署書，其中因不符合規定汰除約300多份，目前應該合格的份數約2600份。目前第一階段雖達標，仍會蒐集份數，並整理鄰里名冊，方便第二階段衝刺。

歐大指出，目前處於高雄市長補選期間，站在支持國民黨候選人李眉蓁的立場，沒有強烈推動罷免連署，補選結束後就會加強運作。此外，他也提及，這些被罷免的議員和過去相比，感覺有比較低調一點，「可能也會怕吧」。

(中時新聞網)