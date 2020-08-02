【1】接收站趕工 怕漁民攪局

工業鍋爐排放加嚴，導致北部大搶天然氣做燃料，也凸顯國內天然氣穩定供應問題。目前中油是在桃園建第三座天然氣接收站、台中接收站進行三期擴建，以解決未來龐大需求。不過前者現有漁民、環團抗爭，後者尚未完成環評。相關時程容不得出錯，不然供氣就得出包。

【2】台商回流北部缺氣 經長急盯

台商回流大增意外「缺氣」。近期新竹工業區有數家電子大廠配合台商回流擴廠，但遇到政府加熱用鍋爐排放標準加嚴，急需改用天然氣做燃料，卻面臨北部氣源供應不足問題。經濟部長王美花極為重視，已下令專案列管解決。

【3】天然氣5連降 每戶累省百元

天然氣今拉5連降！由於疫情影響全球需求，中油宣布今日起，天然氣價調降2.97%，每度降價0.21元。這是連5個月降價，累計每度調低3.2元，每戶氣費省下超過百元。不過桶裝瓦斯卻是原本反向要調漲0.5元，但考量餐廳服務業受疫情衝擊，中油先凍漲。

【4】疫外打擊認養人 家扶憂開學斷炊

新冠肺炎疫情影響，重創各產業，連帶使社福捐款減少甚多，家扶基金會表示，過去國內認養人平均要排6個月以上才有適合的認養童，但近日許多認養人紛紛停捐，截至6月已流失2384人。也因為疫情影響經濟，目前認養童已增加3087人，一減一增，目前已沒有等待的認養人，憂心9月開學時，會增加更多扶養童，屆時恐怕會入不敷出。

【5】顏清福回饋社會 暖助105名扶助童

今年64歲的顏清福長期支持家扶基金會，目前已認養105名扶助童，他坦言，會選擇家扶是因為在小時候曾被家扶協助過，讓小時候1家8口可以順利度過那時光，「當時最期待就是每年耶誕節的耶誕禮金」，自己事業有成後，也想回饋社會，因而選擇熟悉的家扶基金會。

(中時新聞網)