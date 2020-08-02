高市長政見會 李眉蓁.吳益政狂轟統籌分配款

高雄市長補選1日下午舉行政見發表會，國民黨李眉蓁跟民眾黨的吳益政，都針對中央統籌分配款以及高雄負債3300億，對陳其邁砲火猛攻，陳其邁則回嗆吳益政財劃法的問題，是要看台北市願不願意讓，應該跟柯市長談。不過過程中，李眉蓁略顯緊張，出現口誤，國民黨祕書長李乾龍打80分說差強人意，希望能幫李眉蓁緩頰。

高雄市長補選政見發表，李眉蓁、吳益政不約而同都圍繞著中央統籌分配款，猛攻狂轟陳其邁。國民黨高雄市長候選人李眉蓁：「蘇貞昌院長說要給高雄4000億，不知道是不是真的，但是只要他給高雄3300億，把我們的負債打消，那我跟吳益政就可以不用選了。」

民眾黨高雄市長候選人吳益政：「蘇院長帶來了4000億的紅包，我說喔很多錢喔，不錯喔，我來看一看，結果裡面1900億是台商說，有要回來台灣投資的，可能來高雄的金額的意願。」

陳其邁不甘示弱，針對財劃法要吳益政自己先跟柯市長好好談談。民進黨高雄市長候選人陳其邁：「財劃法修法的問題，最重要的是在台北市願不願意釋出它的財源，所以吳益政議員，應該跟柯市長好好的談。」

至於李眉蓁可能是太緊張，問社福回答老青共居還口誤。國民黨高雄市長候選人李眉蓁：「所以只有200多億做建設，怎麼拚得過台北呢，所以『台中』我…我們一定要嚴守，財政的紀律，實施財政減債。」

三人結論時，陳其邁天外飛來一筆，也成為政見會上亮點。民進黨高雄市長候選人陳其邁：「我選高雄市長像一場苦戀，我必須講這一路走來，真的像極了愛情。」

對於李眉蓁台上表現，秘書長李乾龍受訪時打了80分替她緩頰。國民黨秘書長李乾龍：「差強人意，很好啦，第一次選市長，陳其邁選了幾次。」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁：「就是我準備了很多，我很急著想要跟市民表達我的觀感。」事後被批評整場照稿念，李眉蓁解釋準備很多，急著跟市民表達想法，受訪時也突然來了這一句，「那高雄就是我唯一的初戀」，希望能為自己差強人意的表現再加分。

(中時新聞網)