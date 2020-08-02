「哈格比」颱風今天通過台灣東部海面，周一(8/3)掠過東北部海面，其70％範圍的預測路徑是比較接近台灣，氣象局今早已發布海上颱風警報。氣象專家吳德榮表示，周一、周二(8/3、4)哈格比颱風影響，各地有陣雨或雷雨，並有強風、豪雨發生機率。氣象局也表示，周一西半部、東北部有大雨或豪雨，周二午後西半部、山區有局部大雨或豪雨發生機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，第4號颱風哈格比，只用12小時發展成颱，比起辛樂克花30小時成颱正常多了。最新路徑潛勢預測圖顯示，哈格比70％範圍及最新美國模式21次模擬中，有部分路徑是比較接近台灣，對台各地的威脅程度，決不可小覷。

吳德榮說，明天、周二(8/3、4)「哈格比」影響，各地雲量多、有陣雨或雷雨，並有強風、豪雨發生機率。今起3天海面的風浪轉大，應避免海上及岸邊活動。，周三至周六(8/5~8哈格比遠離台灣。

氣象局指出，第4號颱風中心目前在鵝鑾鼻東方490公里海面上，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝臺灣東北部海面接近，對臺灣東北部海面及北部海面構成威脅。周一颱風外圍環流影響，各地整天短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東北部降雨範圍廣，大雨或豪雨發生機率。周二颱風遠離，但臺灣仍在低壓帶內天氣仍不穩定，南部、花東易有雨，並有局部大雨可能，其他地區降雨較局部，午後西半部、山區有局部大雨或豪雨機率。

(中時新聞網)