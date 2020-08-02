因唱歌會露出痛苦表情而有「痛苦歌王」稱號的資深歌手孫情，因一度忙到胃出血，在當紅之際選擇閃電引退，現75歲的他，不僅有糖尿病，前陣子膽囊炎突發作，住院就花了近40萬台幣。

長年住在大陸的孫情，近日返台接受《聯合報》專訪，卻瘦到宛如紙片人，他自嘲自己是「乾巴老頭」，原來他1986年引退後，就帶著兒子到美國唸書，沒想到就此迷上可樂，不喝水的他三餐都喝可樂，加上愛吃精緻澱粉，十幾年下來竟罹患糖尿病。

孫情罹糖尿病又膽囊炎發作。(圖／本報系資料照)

他從此戒可樂改喝水，並改變飲食習慣，糖尿病病情已控制，不過前陣子因膽囊炎發作住院，30天就花了8萬人民幣（約台幣40萬），現因疫情關係無法出門，他正好可以養病，過著自由自在養生生活。

孫情其實不只唱歌表情痛苦，連詞曲也相當悲情，不過他招牌表情竟曾鬧出退票風波，原來是一位老先生認為「我花錢是尋開心，怎麼會讓我難過」，跑到後台要求退票，成功退款2百元，讓孫情無奈至極。

(中時新聞網)