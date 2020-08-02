南港輪胎新竹新豐廠深夜大火 烈焰衝天惡臭飄散（臉書社團《新竹大小事》）

南港輪胎新豐廠1日深夜11時30分左右傳出大火，6層樓高的倉庫起火，火勢相當猛烈，有附近居民拍下大火烈焰衝天景象，空氣中也飄散惡臭，緊閉門窗擔心會有化學物質散佈在空氣中。所幸消防在凌晨0點43分控制住火勢，1點02分撲滅，沒有人員傷亡。

據了解，消防人員在11時30分左右接獲火警報案，立刻趕抵現場。起火的是南港輪胎6層樓高的倉庫，附近民眾紛紛拍下火警畫面、照片，上傳臉書社團《新竹大小事》，只見烈焰衝天，火勢相當猛烈，民眾驚呼「太可怕了」，同時也提醒經過的人請小心，現場有惡臭，附近居民記得關窗，以免有毒氣體。

消防於今天凌晨0點43分控制住火勢，1點02分撲滅，初步發現起火點疑似在3樓配電盤室，廠方曾試圖自行搶救但無果，火勢瞬間沿著油料風管向上竄燒，熊熊烈焰沿著風管衝破6樓廠房屋頂，整個廠房頓時猶如火柱，所幸廠內人員及時疏散，沒有人員傷亡，詳細起火原因和損失還待調查。

(中時新聞網)