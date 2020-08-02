大聯盟面對新冠肺炎疫情不能輕言停賽，亦不能不做準備。總裁曼佛雷德(Rob Manfred)一邊對球員撂重話，一邊向媒體喊話會繼續比賽，一方面又要合作的轉播單位做好停賽預備，「萬一停賽的時候才有節目可播」。

美國流行病學博士Zachary Binney在8月1日推文表示：「顯然這是疫情爆發了，紅雀應該被停賽至少1周或2周。紅雀在中區，並非被馬林魚(東區)牽連，這是最糟的情況，對我來說這是大聯盟應該停賽的程度。你可以推斷出疫情會繼續擴散，除非大聯盟可以大幅修正防疫措施。」

馬林魚是國聯東區球隊，由於本季採用同區跨聯盟交戰，大聯盟形同只有3個分區：東區、西區、中區。紅雀是國聯中區球隊，他們前日在釀酒人主場作戰，發現2人染病，陸續又增加4人，總計6人有3位是球員。如果紅雀疫情炸開，對整個中區都是麻煩。

目前有病例的球隊包括馬林魚(21)、紅雀(6)、費城人(2)。現在可能的方案是把球隊集中在幾個城市，不讓球隊頻繁移動，因為大聯盟似乎管不住趴趴走的球員。

(中時新聞網)