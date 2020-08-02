芭蕾舞者、名模出身的廖奕琁，在台視、三立《浪漫輸給你》飾演張立昂的霸道姊姊賀明莉，為謀奪權位對親弟趕盡殺絕，網友封她「流氓姊姊」，不過不少從《三明治女孩的逆襲》認識她的粉絲至今都無法接受，不斷呼喊「還我知心姊姊」，廖奕琁日前接受專訪時也笑說，以前芭蕾舞者、模特兒時期常被叫仙女姊姊，連自己也沒想到，會有變成流氓姊姊的一天，「要嘛就都不來，一來就來狠的！」

廖奕琁本人仙氣飄飄。（羅永銘攝）

廖奕琁表示，以前不少粉絲都是透過芭蕾舞作品認識她，因為角色和外型關係，她總是被叫仙女，舞台上、廣告作品，也都是夢幻、充滿仙氣的角色找上她，「但其實大家都被舞台上的角色騙了，我的個性真的不是仙女路線，我神經大條又超ㄎㄧㄤ！」她坦言有段時間真的太密集在扮演仙氣空靈的女子，每天都在演仙女，導致她有點「厭仙」，對於「仙女」感到很膩很煩，有次發現有個廣告需要一個搞笑、狼狽的角色，她趕緊毛遂自薦，「我還自曝不化妝時的長相很路人，可以素顏上鏡，剪短髮也沒問題！」結果第一關就被試鏡的人打槍，罵她：「妳這仙子來幹嘛！別來亂了！」

正因如此，當曾合作《三明治》的製作人說「賀明莉」這角色第一個就想到她、覺得對她會是很大的突破與挑戰時，便讓乖了太久的她超心動，很想來點不一樣的，但一開始看劇本時，她也覺得這瘋狂的角色很難過自己心裡這一關，「我私下個性容易心軟，節奏很慢，是不太發脾氣，但賀明莉就像刺蝟一樣，一天到晚在怒吼嗆聲，根本就是神經病！」

廖奕琁私下個性可愛。（羅永銘攝）

她笑說，難怪網友也常罵賀明莉智商低、台詞裝模作樣、又愛假鬼假怪，「但後來演著演著，也演上癮了，發現其實賀明莉的性格和行為都是有原因，這角色也有內心創傷，沒安全感又不夠聰明，那是她保護自己的方式！」看到播出後，常常連她自己也嚇到懷疑「這是我嗎」。至於從相識相戀到結婚以來總是不斷在讚美她的老公，照例稱讚「Kelly好棒」。雖然她平常收工就會下戲，不過眼神偶爾還是會殘留一些賀明莉的銳利，老公還會被嚇到問：「老婆，妳在生氣嗎？心情不好嗎？」

從芭蕾舞者、名模轉戰演員，廖奕琁坦言這幾年的自己的個性轉變真的很大，以前的她害羞壓抑、不敢表現自己，很在乎別人的看法、怕丟臉，又悶騷，上台自我介紹會緊張發抖，不過一旦站上舞台表演就好像有一種魔力，「我台上台下兩個人，上台反而有一種安全感，有種被舞台框著、一上去就很安全的感覺」。

「當舞者時，生活較壓抑，每天是類似軍事化的練舞排舞，加上假日教課當老師，也會要求自己要有老師樣子，整個人很ㄍㄧㄣ，世界裡只有跳舞、縫舞鞋、教課」。成為演員後，她開始不斷探索真實的自己，對生活枝微末節都更敏銳，發現真正的表演來自生活，也因為認識很多表演藝術家，發現這世界原來有那麼多自由奔放的靈魂，都在做自己，她也學會釋放自己，心態上變很鬆，甚至讓原本性格中瘋癲的部分自由展現。

她說，因為不管私下的她多沒瘋癲，神經多大條又很ㄎㄧㄤ ，她的日籍老公鈴木有樹總是無時不刻都在讚美、鼓勵她，告訴她「沒關係、妳很棒」、「因為妳很特別、這世界只有妳這樣」，現在的她慢慢可以不顧別人的眼光，只要有老公在她就有了防護罩的感覺，就算在電影院看電影，也會忍不住隨興做起「阿拉丁」奇怪的舞蹈動作，平常還會自在地跟小花小草講話，「只要有老公在，我就可以無止盡地釋放自己！」

廖奕琁私下個性瘋癲可愛。（羅永銘攝）

廖奕琁成為演員後樣貌多變。（羅永銘攝）

廖奕琁成為演員後樣貌多變。（羅永銘攝）

廖奕琁成為演員後樣貌多變。（羅永銘攝）

(中時 )