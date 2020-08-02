（10:45更新比賽結果）洋基隊日籍投手「神之子」田中將大今（2）日初登板先發，迎戰來訪的紅襪隊，是今年「基襪大戰」第2場。紅襪隊林子偉擔任先發二壘手、第9棒，打滿9局，4打數擊出1支一壘安打，被三振2次，打擊率上升至2成22。

洋基隊在1局下由「法官」賈吉率先開轟，揮出陽春全壘打，取得1比0領先。2局下，厄薛拉（Gio Urshela）滿壘全壘打，洋基取得5比0領先。

林子偉在3局上首次打擊，面對田中將大，球數2好1壞，打成中外野飛球被接殺。這半局紅襪藉著2支安打、1次四壞球扳回2分，其中波格茲揮出二壘安打有2分打點，追成2比5落後3分。也打退田中將大，使他只投2.2局51球，失2分退場，無關勝負。

林子偉在5局上第2次打擊，洋基投手已換成第3任的尼爾森，結果三球三振，第7局上還是碰到尼爾森，又是三球三振。

9局上林子偉最後一次打擊機會，洋基投手換成第4任的海爾，林子偉第1球就揮棒打成中外野平飛安打，中止連3場7打數無安打，不過終場洋基仍以5比2獲勝，尼爾森投3局無失分拿下勝投，海爾救援成功。

(中時 )