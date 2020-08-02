就算是復賽，NBA仍對批評裁判尺度「零容忍」！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞2日爆料，前役賽後大肆批評裁判尺度的塞爾提克後衛史馬特，將被聯盟罰款1.5萬美元(約台幣44萬元)，這是NBA本季重啟之後的第1筆罰款。
會讓史馬特當時如此氣憤的主因，在於比賽最後1分28秒，公鹿「字母哥」阿提托康波切入上籃命中，卻直接撞翻史馬特，一開始裁判吹進攻犯規，字母哥6犯畢業，沒想到經過慢動作重播，裁判竟然當場改判，反讓字母哥完成三分打。
「他們給我的藉口是，我製造進攻犯規的時候晚了一步，他們告訴我，回放中心的人說我晚了一步，所以是我阻擋犯規，」史馬特說，「但老實講，我們都知道怎麼回事，阿提托康波當時就該6犯離場，他們只是不想讓他下場而已。」
其實不只史馬特，包含塞爾提克總教練史蒂文斯，以及不少塞爾提克球員，當時賽後都曾說過不滿裁判尺度的言論，畢竟那次改判，直接促成塞爾提克最後的落敗，聯盟會對史馬特罰款，或許只是想跟各隊宣告，就算復賽也是零容忍立場。
(中時 )
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