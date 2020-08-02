新北市樹林區東興街一處化學工廠，今清晨6時許發生工安意外，20歲男員工工作時不慎墜落深3公尺的儲槽內，因吸入大量乙酸乙酯，一度失去生命跡象，同事見他久未返回工作崗位前往找人，才發現他墜落在儲槽內，警消獲報後已將男子救出，送往板橋亞東醫院救治，進一步釐清墜落原因中。

(中時 )