一向標榜清廉形象的時代力量，因徐永明涉及立委集體貪瀆案名聲毀於一旦！徐永明涉收賄介入SOGO經營權之爭，昨遭聲押。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析台灣政黨聲量後直言，徐永明涉案恐嚴重影響時力聲譽，支持者流向或許會流往民眾黨。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，近60天，台灣政黨的Google SERP分析聲量比，不計正負面情況下，總聲量排名分別為，國民黨38.63%、民進黨28.93%、民眾黨18.36%、時代力量時7.63%、台灣基進基4.45%以及新黨2.01%。

該粉專提及，國民黨在韓國瑜被罷免之後，繼之而來的是數位諸葛亮調職、李眉蓁參與高雄市長補選卻遭爆論文抄襲事件、立法院臨時會國民黨團脫序行為等，各種因素影響，導致其負面聲量居高不下，若不計正負面，國民黨因這些事件使其仍維持高的絕對值總聲量。

然而，時代力量在總統大選期間，因台灣民眾黨的成立與壯大，從爭三到排行老四。未料，又爆出徐永明涉收賄遭搜索遭收押禁見，恐將影響時代力量未來的聲譽。該粉專直言，在時代力量與民眾黨支持者高度重疊下，即便民眾黨恐因黨員大會人數問題出現爭議，支持者的流向或許會流往民眾黨。

(中時新聞網)