美國總統川普表明會盡快宣布大陸短影音分享平台「抖音」的海外版「TikTok」後，《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，原本有意收購TikTok的微軟目前已經暫停洽談。

綜合國外科技新聞網站The Verge、TechCrunch引述《華爾街日報》1日的報導，在川普7月31日表明將會盡快正式宣布封殺TikTok後，微軟和TikTok母公司北京字節跳動洽談收購一事已經暫停。

報導指出，收購暫停的原因在於川普的聲明讓交易雙方有些動搖，他們正在釐清白宮對此筆交易的態度。

《華爾街日報》指出，在川普上周五發布聲明之前，微軟已經和北京字節跳動展開進一步談判，不過川普發布聲明之後，迫使TikTok同意在美國額外增加10,000個就業機會，目前尚不清楚TikTok同意讓步後，會否進一步改變川普封殺的態度。

雙方談判暫停並不代表交易無望，報導指出，最快雙方周一就有可能達成協議。

近幾周來，華府將目標瞄準TikTok，川普上周五在空軍1號上對記者表示，最快美東時間1日就會宣布全美禁止使用TikTok，他更表明不贊成美國企業收購TikTok的交易，直言「我們不是M&A國家」，亦即美國不是合併與收購的國家。

北京字節跳動公司原本希望以保留少部份股權的方式出售TikTok在美國的業務，不過此計畫遭華府打槍。路透社稍早引述2名消息人士指出，在川普表明要完全封殺TikTok後，北京字節跳動已經同意出售TikTok在美國的所有股份，以挽救和微軟的交易。

(中時新聞網)