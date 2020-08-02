黑道角頭之子、有「黑道太子爺」之稱的38歲男子池勁緯，因涉嫌竊取中山區當鋪11萬元、百貨公司專櫃473多萬元金飾被起訴，遭台北地院羈押，池男日前以他偷東西是為還債，他已將偷得贓物變現還債，不會再犯，聲請交保，但法官認為，池男今年3月曾因竊盜案遭收押，但釋放後不到2個月就犯下10起竊案，駁回其聲請，不准他交保。

檢警調查，池男今年5月7日趁營業前潛入新光三越台北站前店，偷走「今生金飾」櫃位市值473萬6555元的上百件金飾，事後以50萬元賤賣，遭北市警中正一分局送辦。

另池男於4月20日趁中山區某當鋪人員上廁所之際，潛入當鋪偷走11萬元金飾，4月26日池男在北市牯嶺街郵幣社，趁員工不注意，偷走員工包包，拿走裡面2萬元現金，花用殆盡。北檢今年6月起訴池男，台北地院裁定收押。

池男日前以他遭逼債，為儘速清償債務，才會在今年3、4月間密集行竊，但他已將偷竊金飾變價還債，且他已認罪，目前與妻同住，有固定居所，沒有再犯及逃亡之疑慮，向北院聲請交保停押。

但法官認為，池男雖認罪，卻辯稱他在百貨公司專櫃竊取的金飾項目、數額沒有檢方起訴的這麼多，但依據檢方起訴證據，池男犯嫌重大，且池男行竊時，有戴假髮變裝，也因遭逼債暫居旅館情形，由於池男竊取的金飾金額甚鉅，足認有規避審判而逃亡可能。

加上池坦承他2018年7月27日服刑滿出獄後，約犯下20件竊盜案，今年3月6日因竊盜案遭羈押，3 月18日釋放後，2個月又犯下10件竊盜案，造成社會危害非輕，認定池有反覆實施竊盜犯罪之虞，有羈押必要，駁回池交保聲請。

池男父親是牛埔幫角頭，因槍擊案入獄後，結識不少監獄高官，池男2014年挾持國小學童案被押後，池父透過獄政高官打點兒子在獄中生活，池男挾持學童案一審獲判有罪，但最高法院以他因吸毒引發幻聽、被迫害妄想症症狀，改判無罪，但令入相當處所，施以監護2年定讞。

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(中時 )